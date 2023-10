La Ville de La Louvière lance son concours d’affiches pour le Laetare

Pour répondre à cette 6e édition, il sera demandé aux participants de créer une affiche pour le carnaval de La Louvière ; de créer une affiche pour les autres carnavals de l’entité et de décliner celle-ci dans un format plus grand qui reprendra l’ensemble des dates des différents carnavals célébrés sur le territoire de La Louvière et de créer une affiche pour les soumonces de l’entité

Les projets devront être remis pour le 17 novembre 2023 (inclus) au service animation de la cité, place communale à 7100 La Louvière.

Les lauréats seront dévoilés le jeudi 07 décembre 2023 à la cité administrative de La Louvière, à l’occasion du vernissage de l’exposition qui présentera à un large public les plus belles réalisations, jusqu’au 05 avril 2024.

Le prix de l’Amicale des Sociétés du Carnaval Louviérois est de 500 € et récompensera le visuel sélectionné pour la promotion du carnaval de La Louvière. Celui de la Ville de La Louvière, de 500 € récompensera le visuel sélectionné pour la promotion des autres carnavals de l’entité tandis que le prix de Louv’up : 250 € récompensera le visuel sélectionné pour la promotion des soumonces de l’entité.

