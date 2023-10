La commune de Seneffe sensibilise ses habitants à l’utilisation des robots tondeuse la nuit, dangereuse notamment pour les hérissons

De plus en plus ces dernières années, nous achetons des tondeuses robots qui font le job à notre place. Cet outil bien pratique peut cela dit avoir des effets peu désirables s’il est utilisé la nuit sur la faune, notamment les hérissons qui traversent nos jardins dès que le soleil se couche. “La ministre du Bien-Être, Céline Tellier, a affirmé sa volonté de légiférer en la matière afin que les robots tondeuses ne puissent plus être utilisés durant la nuit”, a précisé Eric Jenet, conseiller AC lors de la dernière séance du conseil communal. “Son intention est bien de proposer un tel ajout lors de la prochaine révision de la Loi sur la conservation de la nature. Cette modification devrait donc bien avoir lieu mais prendra un peu de temps, c’est pourquoi la ministre a demandé à l’Union des Villes et Communes d’attirer l’attention des pouvoirs locaux sur la problématique. En 2022 à l’adoption de règlements communaux interdisant l’usage de nuit s’est concrétisée à Liège, Couvin, Thuin ou encore Flémalle.”