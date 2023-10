La Donnerie du Centre de nouveau à la rue car le bâtiment qu’elle occupe est infesté d’amiante : “nous craignons pour notre santé”

Ce samedi, la sanction est tombée et des scellés ont été posés sur le local. “Le bâtiment devra être détruit. Quant aux affaires entreposées en ces lieux à savoir des milliers de dons et des effets personnels, nous ne pourrons les récupérer que si l’analyse détermine qu’elles n’ont pas été contaminées par l’amiante. Dans le cas contraire, elles devront être détruites.”

L’association se retrouve donc une nouvelle fois sans local. “Avec ou sans les affaires que nous avons collectées, le constat est le même, nous sommes à la rue. Ces affaires avaient été triées et rangées afin de les distribuer aux milliers de personnes précarisées à qui elles permettent de ne pas grever davantage des budgets insuffisants.”

Une association indispensable

La Donnerie du Centre a déjà montré toute sa pertinence depuis sa création. “Il est indispensable que la Donnerie survive à cet énième coup du sort et il est indispensable que nous puissions enfin travailler de manière sereine, et donc pérenne. Nous avons besoin d’un espace et nous avons besoin, cette fois, qu’il soit salubre. Il faut aussi, cela va de soi, qu’il reste au centre de la commune pour qu’il soit accessible au plus grand nombre des personnes fragilisées. Nous avons besoin d’être vite fixées sur ce point et sur le sort que nous pourrons réserver aux dons actuellement entreposés dans un bâtiment non isolé et non chauffé, où ils vont rapidement se détériorer.”

À ces problèmes logistiques s’ajoute une dimension sanitaire. “Nous sommes inquiètes. Si l’amiante a gagné notre local, depuis quand y sommes-nous exposées ?”