Un budget participatif est une partie du budget communal que les autorités réservent aux projets des habitants. Ce sont les Louviérois qui proposent, votent et décident. Pour ce quatrième appel, une enveloppe de 25.000 euros est réservée.

L’an dernier, 5 projets citoyens ont été retenus. Parmi eux, l’aménagement d’un parc canin à Maurage, la réalisation de jeux thermocollés pour enfants à l’arboretum de St-Vaast ou encore la végétalisation des façades à Jolimont.

Tous les habitants de plus de 18 ans et les associations de l’entité peuvent participer à cet appel à projets dont les critères d’éligibilité sont de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement, dynamiser les quartiers et/ou renforcer la cohésion sociale, d’être réalisé sur le territoire communal en 2024, être accessible à un large public et avoir un coût estimé de réalisation inférieur à 7 500 euros.

Les candidatures doivent rentrer avant le 15 décembre via le Plan de Cohésion Sociale de la Ville. Leur faisabilité sera ensuite analysée en janvier 2024 avant que les différents projets ne soient soumis au vote du public en février/mars.

Pour tout renseignement supplémentaire : pcs@lalouviere.be ou 064 277 811