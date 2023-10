L’Estinnoise Aurore Tourneur tête de liste pour Les Engagés au Fédéral avec Jean-Luc Crucke

Jean-Luc-Crucke ne sera évidemment pas seul sur cette liste. “Jean-Luc formera un duo en tête de liste avec la dynamique Bourgmestre d’Estinnes depuis 12 ans, Aurore Tourneur. Déléguée générale Wallonie pour Les Engagés et également directrice d’une école secondaire de La Louvière, elle vit au quotidien les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes et les familles. Compagne d’agriculteur, elle connaît bien aussi la ruralité et le travail acharné des travailleurs de la terre. Deuxième sur la liste fédérale, Aurore compte relever ce nouveau challenge avec sa joie de vivre, sa force de travail, sa conviction et sa détermination. En tant que licenciée de la Faculté de Traduction et d’Interprétation de Mons, Aurore souhaite pouvoir mettre ses capacités linguistiques au service de l’amélioration des relations Flandre-Wallonie. Inquiète pour les générations à venir et les modifications profondes du “vivre ensemble” dans notre société, Aurore a déjà choisi ses thèmes de prédilection, à savoir : l’agriculture et le statut social des agriculteurs, la sécurité et la justice et évidemment la santé et le bien-être de toutes et tous avec un focus sur les personnes porteuses de handicap.”

Enfin, la 1ère suppléance a été attribuée au Député wallon carolo et jeune papa Julien Matagne.