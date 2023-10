Un avis de recherche lancé pour retrouver un boa caché dans le bois de la Houssière

”Notre Bois de la Houssière n’en a pas fini de nous étonner. Des promeneurs ont en effet aperçu un serpent de type boa constrictor dans les environs de l’Arboretum. Le Département Nature et Forêt (DNF) et la Zone de Secours sont à sa recherche afin de pouvoir le remettre dans un habitat adapté à son mode de vie”, indique la Ville de Braine-le-Comte.

Les promeneurs sont évidemment invités à signaler sa présence s’ils croisent la route du boa mais pas de le capturer eux-mêmes. “Ce serpent est sans danger tant qu’il ne se sent pas menacé. C’est pourquoi nous insistons sur le fait qu’il ne faut pas le capturer soi-même et rester à distance quand on l’aperçoit. Étant donné les nuits plus fraîches, il est probable de trouver le serpent engourdi en bordure de chemin tôt le matin”, conclut la Ville de Braine-le-Comte.

Les personnes croisant la route du boa peuvent donc contacter le 112.