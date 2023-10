Bagarre entre deux familles à Houdeng-Goegnies, un coup de feu retentit et un homme brandit une batte de base-ball

Le 3 octobre 2022, Christophe est tranquillement chez lui avec sa compagne et son fils. Le téléphone de ce dernier sonne, c’est sa sœur qui lui raconte, paniquée, qu’elle a reçu des coups de matraque. Elle accuse des proches de son ancien petit ami. Christophe se saisit d’une batte de baseball, qui sert de décoration, et se rend sur place. Il y a une bagarre et des dizaines de gens immortalisent la rixe avec leurs smartphones. Christophe brandit son arme, un coup de feu éclate, la police arrive.