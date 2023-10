Binche se mobilise aussi pour Think Pink avec la Race for the Cure : plus de 10 000 euros ont déjà été récoltés

Deux parcours

Deux parcours seront donc proposés aux participants. L’un de 5 kilomètres pour les joggeurs, l’autre de trois kilomètres pour les marcheurs dans les alentours de Binche. “L’arrivée aura lieu au parc communal où les bénévoles de la SPA de la Louvière seront tout heureux de proposer des rafraîchissements aux participants puisque s’y tiendra au même moment le salon du bien-être animal.”

II est encore possible de s’inscrire via le site de Race for The Cure et moyennant des frais de participation de 18 euros par adulte. Ensuite, des permanences seront organisées les 5 (de 11 à 15h), 6 (de 8 à 12h) et 7 octobre (de 9à 13h) dans le parc communal pour récupérer le fameux T-Shirt. Il sera aussi possible de récupérer le T-Shirt le jour de l’événement.

Les t-shirts roses sont dédiés aux personnes touchées par un cancer du sein. Les proches et les sympathisants portent quant à eux un t-shirt blanc. Les enfants peuvent participer gratuitement à l’événement. Si ceux-ci désirent un t-shirt, une inscription payante est alors obligatoire.

Dès 9h30, un échauffement en musique sera en outre proposé aux participants.