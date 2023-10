Coup de théâtre au tribunal, le jeune dealer de Soignies n’est pas d’accord avec son avocat au sujet des conditions probatoires

Âgé de 21 ans, Maxime est poursuivi pour avoir vendu du cannabis entre novembre 2020 et février 2021. “C’était seulement du dépannage, il n’y avait aucun argent en jeu”, dit celui qui a stoppé les études et fui le domicile familial.

Un coup du destin

Le 18 février 2021, la police pense mettre la main sur une personne signalée. Il y a erreur sur la personne mais l’individu interpellé semble mal à l’aise, il a l’air méfiant. Les policiers décident de le fouiller. Bingo ! Maxime cache une trentaine de grammes de cannabis, contenus dans quelques pacsons, dans son pantalon.

Le jeune homme refuse de remettre son téléphone aux enquêteurs. Finalement, il accepte et les policiers sont interpellés par des échanges sur sa messagerie. Les plus anciens datent de 2017, il était alors mineur. Les derniers messages ont été envoyés quelques jours avant son interpellation.

Les policiers interprètent ces messages comme ceux d’un jeune homme qui commande de grosses quantités afin de diminuer le prix, il démarche ensuite ses connaissances en leur disant que c’est une occasion à saisir.

Acheteurs contactés

Les enquêteurs ont contacté les acheteurs. Toutefois, il est rare que ces gens-là se bousculent dans la salle d’attente du commissariat de police. Deux ont répondu aux questions des policiers et ont déclaré que Maxime était leur vendeur. “C’est une activité beaucoup plus large que de la petite dépanne”, constate le substitut du procureur. Une peine de six mois de prison, assortie d’un sursis probatoire, est réclamée.

L’avocate de Maxime est d’accord pour une probation, avec l’obligation de ne plus toucher à la drogue, mais Maxime s’y oppose. Le juge se demande s’il a bien compris, mais oui, Maxime répète qu’il ne veut pas suivre des conditions imposées.

Au mieux, il s’en sortira avec une peine de travail. Au pire, il ira faire un petit tour en prison…

Jugement le 6 novembre.