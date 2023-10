Le Brainois Matteo Londero finaliste du concours international "Top Model Europe": "J’aimerais travailler pour de grands créateurs"

Originaire d’Anderlecht, le Brainois d’adoption de 20 ans tentera de clôturer sa première expérience en concours de beauté par une victoire. “J’ai entendu parler du concours via Internet et plus particulièrement Facebook. Comme première épreuve, j’ai dû poster une photo de moi et tenter d’obtenir un maximum de votes du public. Quand j’ai vu les photos de mes concurrents, je ne me suis pas douté que j’arriverai à me démarquer pour accéder aux étapes suivantes”, confie Matteo Londero, finaliste Top Model Europe.

À lire aussi

Pour s’imposer, Matteo a essayé de mettre toutes les chances de son côté. Il a ainsi fait du porte-à-porte pour tenter d’obtenir davantage de votes. Une technique qui a visiblement porté ses fruits. “La photo soumise aux votes du public a ensuite été jugée par un jury. Une fois encore, je suis parvenu à m’imposer et ainsi accéder à la dernière épreuve de sélection pour la finale. Je me suis alors rendu à un shooting photo sur polaroïd lors duquel le jury m’a sélectionné pour la finale”, explique Matteo Londero.

25 000 candidats

Sur les 25 000 candidats, Matteo figure donc parmi les 25 finalistes. Pour préparer au mieux ce dernier rendez-vous, il s’est rendu à une journée de formation afin de mieux défiler lors du jour-J. “Nous avons eu une réunion samedi dernier pour préparer la finale. Les organisateurs m’ont alors indiqué que je devrai défiler dans une tenue chic à la Jean-Paul Gaultier mais également sur une création personnelle. J’ai choisi comme thème la discrimination. Une tenue de créateur est également prévue pour le dernier défilé”, relate Matteo Londero.

C’est un jury qui se chargera alors d’établir un classement des meilleures performances aboutissant ainsi sur l’élection du Top Model Europe. “J’espère m’imposer pour avoir la chance de travailler pour de grands créateurs comme Jean-Paul Gaulthier, Louis Vuitton, Armani, etc.” S’il venait à ne pas remporter cette édition de Top Model Europe, Matteo pourra tenter de se rattraper le 5 novembre prochain. “Cette première expérience étant concluante, je me suis inscrit au concours Best Model for Belgium dans lequel je suis également arrivé en finale. Dans ce cadre-là, j’ai participé à davantage de shootings photos. Je suis également arrivé jusqu’à la finale qui aura lieu le 5 novembre prochain”, conclut Matteo Londero.

Actuellement en formation pour devenir coach sportif, l’avenir du Brainois pourrait se tourner vers d’autres horizons s’il parvenait à se faire un nom dans le milieu de la mode. Une éventualité qui ne semble pas déplaire au principal concerné.