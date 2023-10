Houdeng : en attendant le pont provisoire destiné à remplacer le Pont Capitte, des travaux sont nécessaires rue Falise

À quelques semaines du début des travaux concernant le pont provisoire qui remplacera temporairement le Pont Capitte et qui traversera le vieux Canal du Centre, des travaux préalables sont nécessaires rue Falise Houdeng afin de faciliter le déplacement des véhicules qui emprunteront la future déviation. “Ces travaux consisteront au remplacement complet, coffre compris, de la voirie et filet d’eau du tronçon concerné par la future déviation via le pont provisoire” indique la Ville de La Louvière. “En effet, les travaux de remplacement du Pont Capite commenceront en 2024 et un pont provisoire sera installé entre la rue Falise et la rue Ameye pour éviter de couper la ville en deux. Le délai d’exécution sera de 60 jours ouvrables à partir du 9 octobre. Un état des lieux pour les bâtiments jouxtant directement les travaux sera réalisé par l’entreprise. Un parking provisoire sera également réalisé en empierrement.”