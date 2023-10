La Ville de Braine-le-Comte activement impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes

La première action consistait en l’adoption de la convention d’Istanbul. “Le but de cette convention est évidemment de protéger les femmes, poursuivre et supprimer la violence. Elle lutte également pour éliminer toutes formes de discrimination et promouvoir l’égalité réelle entre hommes et femmes. Elle viendra également en aide aux associations partageant les mêmes objectifs que cette convention. Suite à une première expérience, nous aimerions renforcer les services de soutien et d’accompagnement des femmes pour aller encore plus loin dans cette lutte contre la violence faite aux femmes”, indique Christophe Decamps, conseiller communal (Braine) et Président du groupe de travail contre les violences faites aux femmes.

Cette seule convention ne permet évidemment pas d’abolir ce fléau qu’est la violence faites aux femmes. La Ville de Braine-le-Comte opte en ce sens pour de nombreuses autres actions en la matière afin de le réduire au maximum. “Nous avons mis en place des ateliers de maquillage pour que les femmes victimes de violences puissent retrouver une certaine féminité. Nous avions également soumis notre dossier de candidature pour l’appel à projets VIF, en collaboration avec les autres communes de la Haute Senne, mais n’avons malheureusement pas été retenus”, poursuit Christophe Decamps.

Des formations dispensées au personnel

Outre les actions, des formations ont également été dispensées au personnel pouvant venir en aide aux femmes victimes de violence. Les travailleurs médico-sociaux et paramédicaux étaient notamment visés. La Ville a également travaillé sur un accompagnement et une orientation de qualité tout en maintenant un réseau de travail pour mieux abolir ce problème. “Le CPAS a également suivi des modules de formations. Des permanences sont dès lors disponibles au planning familial les mercredis”, ajoute Christophe Decamps.

De nouvelles initiatives vont encore voir le jour dans les années à venir. L’un concernera les écoles communales de Braine-le-Comte. “Nous allons lancer notre projet pilote de Centre de Référence et d’Intervention Harcèlement (CRIH). Trois écoles accueilleront ce projet en trois ans. La première à s’y soumettre est celle de Steenkerque. Concrètement, ce projet pilote propose une cellule d’accompagnement des écoles pour améliorer le bien-être dans les établissements scolaires.”

En fin d’année, la campagne orange sera reconduite. Elle propose aux citoyens et aux institutions de se parer d’orange pour montrer leur mobilisation contre les violences faites aux femmes. Des conférences auront également lieu à plusieurs reprises pour sensibiliser les citoyens sur le problème et, surtout, adopter les bons réflexes quand ils y sont confrontés.

Les associations mobilisées

La Ville n’est pas la seule à organiser des actions puisque diverses associations se mobilisent également tout comme les forces de police. Cette mobilisation se traduira prochainement par la création de folders à destination de témoins de violence. Expositions, capsules vidéos, conférences et bien d’autres choses verront également le jour.