La Ville de La Louvière veut lutter contre la cybercriminalité via… les pharmacies de l’entité : “c’est un peu devenu le télétravail des escrocs”

Explosion des faits

Ces dernières années, la cybercriminalité a vraiment explosé partout en Belgique mais aussi, donc, à La Louvière. “Depuis 2020, la cybercriminalité est un peu devenue le télétravail des escrocs”, regrette Eddy Maillet, chef de Corps de la zone de police de La Louvière. “On constate en effet une diminution des vols dans habitations, par exemple, d’environ 30 %, au contraire, les faits de cybercriminalité ne font qu’augmenter chaque année.”

Abus de confiance, escroqueries, harcèlement moral, mais surtout vols par ruse se sont ainsi multipliés ces dernières années. “Notre mission principale est d’acter les infractions et de tenter de trouver les coupables mais malheureusement, en cybercriminalité, les auteurs sont très difficilement identifiables et quand on y parvient, la plupart du temps, on ne parvient pas à récupérer les montants détournés.”

Pour parvenir à lutter convenablement contre la cybercriminalité, les autorités locales ont besoin d’aide venant de plus haut. “Lorsqu’on a mis en place le Code de la Route dans les années 70, c’était pour mettre en place un règlement général face à l’augmentation de véhicules sur les routes. je pense qu’il serait temps de modifier le Code pénal pour nous permettre de lutter efficacement contre les faits de cybercriminalité. Aujourd’hui, les agents de police locale sont dépassés et il est temps aujourd’hui d’envisager des adaptations législatives au niveau national et même international pour lutter plus efficacement contre cette nouvelle forme de criminalité qui fait des ravages.”