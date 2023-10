C’est Martina, alias Malo, originaire de La Louvière qui a ouvert le bal en interprétant “La Boulette” de Diam’s qui a séduit les quatre membres du jury dont Black M. ” C’est lui que j’ai choisi car il fait partie de mes artistes préférés”, nous a confié la jeune Louviéroise de 14 ans qui aimerait percer soit dans la musique soit dans la photo. “Quand j’ai vu le premier siège se retourner, j’ai ressenti un énorme soulagement. Car quand on entame un concours comme celui-là, on doute toujours un peu, on stresse pas mal et le fait qu’un membre du jury apprécie votre prestation relâche la pression.”

Sur scène, elle n’a en tout cas pas laissé transparaître son stress. “C’est du stress positif. Quand on est sur scène, on oublie les caméras, le public. Pour ça, on est bien aidé par la production qui fait tout pour nous mettre à l’aise. J’aimerais vraiment faire de la musique mon métier, c’est un peu mon rêve. J’écris mes propres textes depuis quelques années déjà car la musique et l’écriture ont été pour moi une véritable thérapie suite à du harcèlement subi à l’école.”

Les coaches ont été élogieux envers la jeune fille. “Tu as retourné le plateau dès les premières notes, tu as un vrai flow, une vraie attitude”, s’est exclamée Typh Barrow. “Tu as ambiancé tout le monde avec la chanson de mon enfance”, a lancé Black M. Pour Alice on the Roof, “tu aurais ta place dans mon équipe car j’ai adoré l’énergie que tu as développée.”

Sur scène, alors qu’elle n’avait pas encore choisi son coach, Martina a pu échanger quelques mots avec une de ses idoles en l’occurrence Gims que Black M, son futur coach, avait appelé.

Chloésie dans un tout autre style

À 14 ans, 13 au moment du tournage, Chloé alias Chloésie a également épaté les membres du jury de The Voice Kids. En interprétant en piano voix “Les Petits Papiers” de Régine, elle a séduit Typh Barrow et fait désormais partie de son équipe. “Sur scène, j’ai rapidement réussi à évacuer tout le stress accumulé suite au long processus de casting et j’étais vraiment très contente. Je ne me rendais pas compte de l’ampleur que cela pourrait avoir. Quand je chante, ça m’aide à m’évader, à m’extérioriser. Depuis que je fais de la musique, j’ose plus faire des choses qu’auparavant. Quoi qu’il arrive par la suite, j’aurai vécu cette expérience de manière positive. Je suis certaine que cela va m’aider à réaliser mon rêve qui est d’en faire mon métier.”

Pour Chloé, les membres du jury n’ont eu que des éloges. “Je me suis retournée assez vite car j’ai rapidement compris que tu t’accompagnais toi-même mais je t’ai tout de suite sentie incarner la chanson, tu te la réappropriais complètement”, a commenté Typh Barrow, toute étonnée d’être la seule à s’être retournée.

Les deux jeunes filles continuent donc l’aventure et on les reverra très prochainement à l’œuvre.