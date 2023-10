Braine-le-Comte devient la sixième commune hennuyère à obtenir le label “commune du commerce équitable”

Le titre remis ce 11 octobre

La cérémonie de remise du titre honorifique de “commune du commerce équitable” aura lieu ce mercredi 11 octobre à 19h à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. Après un discours introductif de l’échevine du Développement économique, la projection du film “Le commerce équitable, une alternative globale” permettra de situer les actions locales dans le contexte plus large qui englobe économie et éthique. Ensuite, et pour compléter les interventions du Comité de Pilotage et d’Oxfam Braine-le-Comte sur l’aboutissement de cette démarche collective de longue haleine, Madame Caroline Laroye, coordinatrice de la campagne “Commune du Commerce équitable”, procèdera à la remise du titre.

Cet événement sera le point d’orgue d’une semaine complète d’actions organisées sur l’entité brainoise dont un repas concocté au départ de produits du commerce équitable dans les écoles communales, une visite du magasin Oxfam par les étudiants de l’école de Promotion sociale EICB, un petit-déjeuner équitable pour ces derniers et un repas équitable cuisiné par la section Restauration du même établissement.

Privilégier le local

Le commerce équitable permet de garantir aux petits producteurs et travailleurs un revenu juste et des conditions de travail décentes. Les produits issus de ce commerce sont réalisés de manière durable, respectueuse de l’environnement et bon nombre d’entre eux peuvent constituer une réelle alternative au commerce conventionnel dans le quotidien.

”S’impliquer pour obtenir le label officiel de “Commune du commerce équitable”, c’est s’engager sur le terrain local contre les injustices économiques, sociales et environnementales. Au niveau international, afin de sensibiliser à grande échelle à la cause, la campagne “Communes du commerce équitable s’articule autour de 5 critères impliquant les acteurs locaux. Les communes qui s’engagent de façon active et participative en ce sens peuvent donc recevoir le titre honorifique de “Commune du commerce équitable”. En Belgique, un 6e critère a été ajouté afin de valoriser les producteurs de chez nous”, conclut la Ville de Braine-le-Comte.

S’engager dans la campagne CDCE, c’est donc apporter un soutien concret aux acteurs du commerce équitable et aux producteurs locaux, tant au niveau éducatif, économique et politique. En Wallonie et à Bruxelles, la grande famille des communes labellisées ne fait d’ailleurs que s’agrandir (56 communes actuellement). D’autres suivront dans les mois à venir. Un pas de plus vers l’objectif de faire de la Belgique un pays du commerce équitable et un appel solennel aux consommateurs de réfléchir à leur consommation.