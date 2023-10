Emmanuel, qui a fait pleurer sa maman à Strépy-Bracquegnies, veut sortir de prison et être un modèle pour son neveu

Emmanuel l’avait menacée à plusieurs reprises et lui avait porté des coups, car elle refusait de lui ouvrir son portefeuille afin qu’il puisse acheter son poison. Le tribunal avait prononcé une peine de 40 mois de prison ferme, par défaut.

Opposition

Depuis, Emmanuel a été arrêté à la police et renvoyé en prison. Lundi, il a fait opposition au jugement. Il a sollicité une mesure de faveur. “J’ai 47 ans, j’ai envie de repartir à zéro”, dit-il.

Il dit vouloir être un exemple pour son neveu, qu’il considère comme son fils. C’est assez inquiétant compte tenu du parcours judiciaire du gaillard. Son casier judiciaire mentionne un viol, des menaces, des infractions en matière de stupéfiants, de nombreux faits de violence, de la torture et de la séquestration. Une bonne partie du Code pénal.

Gradation dans la violence

Le ministère public s’oppose à une mesure de faveur. “Depuis le mois d’avril 2022, il est de plus en plus harcelant à l’égard de sa maman et il y a une gradation dans la violence. Il a menacé de détruire l’auto de sa maman et de tout casser dans sa maison, si elle refusait de lui donner de l’argent”.

Le 10 décembre 2022, le prévenu est revenu à la charge. Il a tenté d’entrer dans la maison de sa maman, laquelle s’est barricadée à l’intérieur avec son neveu. Emmanuel a bien tenté d’obliger son neveu à ouvrir, l’adolescent a refusé. La police est arrivée. Elle connaît l’adresse car elle est intervenue, à une dizaine de reprises, entre avril et décembre 2022.

Drôle d’exemple pour son neveu. Jugement fin octobre.