L’accueil de jour des sans-abri est assuré par une nouvelle structure à La Louvière : “le sans-abrisme touche de plus en plus de jeunes”

Une solution a heureusement pu être trouvée via l’asbl L’Abri. “Il s'agit d’un partenaire fiable, intéressé par le projet et en qui nous avons totalement confiance. Pour l’abri de jour, nous n’avions que quelques mois pour préparer la reprise. Un peu plus pour le Tremplin, l’abri de nuit, que nous avons repris à notre charge au niveau du CPAS.”

Entre 15 et 20 personnes par jour

Quotidiennement, entre 15 et 20 personnes transitent par l’abri de jour qu’il faut désormais désigner “L’Accueil”. Elles sont gérées par un assistant social et trois éducateurs qui seront rejoints durant les mois d’hiver par deux éducateurs supplémentaires. “L’Abri est une maison d’accueil pour hommes et femmes non accompagnés d’enfants de jour comme de nuit”, nous a expliqué Valérie Bran, directrice de l’asbl “L’Abri”. “À l’Accueil, nous accueillons des personnes uniquement en journée pour suppléer l’abri de nuit. Grâce aux subsides reçus par le PCS et le Relais social Urbain, nous avons pu engager quatre personnes pour l’Accueil.”

Dans cet espace qui porte bien son nom, les personnes qui en ressentent le besoin peuvent trouver en journée, un peu comme au bar à soupe de la Croix Rouge, un endroit où ils peuvent se reposer et recevoir un repas chaud, souvent de la soupe. “Le public que nous accueillons est malheureusement de plus en plus jeune. Il s’agit de personnes qui ont été chassées de leur domicile par leurs parents ou qui sont parties d’elles-mêmes.”

La structure de l’Accueil vient ainsi compléter “l’offre” de la ville de La Louvière en matière de sans-abrisme. “Le sans-abrisme représente une problématique très importante qui est prise au sérieux ici à La Louvière”, reprend Nicolas Godin. “C’est un phénomène qui touche des personnes de plus en plus jeunes et donc il est nécessaire de pouvoir mener des politiques efficaces en la matière.”

À la mi-octobre, un dénombrement des personnes en situation précaire sera effectué à La Louvière ce qui permettra aux autorités de cibler encore mieux les actions à mener.