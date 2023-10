Chapelle du Bon Conseil à Arquennes : la vente du bâtiment privilégiée

Rénovée il y a plusieurs années, la Chapelle du Bon Conseil n'a jamais réellement été utilisée et se trouve aujourd'hui dans un état d'abandon quasiment complet. Lors du dernier conseil communal, les conseillers Dominique Janssens (AC) et Michaël Carpin (PS), se sont demandés ce qui allait advenir de l'ancienne église. "Si le village de Feluy manque cruellement d’espace communautaire, le village d’Arquennes est un peu mieux équipé avec la grange à la Dîme et l’espace Paul Colinet. Par contre, les grands espaces communautaires sont absents sur ces deux villages", estime Dominique Janssens. "La Chapelle désacralisée du Bon Conseil a été rénovée il y a plusieurs années sans avoir été vraiment très utilisée et est pratiquement à l’abandon aujourd’hui. entre rénovation et vente, les deux options ayant été envisagée en collège, laquelle a-t-elle été choisie concernant ce lieu ?"