"Pour ce nouveau binôme à la tête de la liste de l’Arrondissement Soignies-La Louvière, les priorités sont claires : défendre un renouvellement de la région du Centre qui sera basé sur une ouverture plus grande au monde de la société civile, une meilleure accessibilité (en train en particulier) et un réinvestissement dans les politiques de la petite enfance, de la jeunesse et de l’éducation", précisent Les Engagés.

"Les Engagés veulent poursuivre leur développement dans cette région et devenir une vraie force du Centre qui compte de La Louvière à Soignies et de Braine à Binche. Le Hainaut ne peut pas se résumer au seul parti socialiste : il faut une force de renouveau, une alternative crédible pour réellement faire gagner nos habitants ! Les grands enjeux doivent y être abordés avec un regard nouveau et le courage de changer de vision pour défendre les habitantes et habitants du Centre avec optimisme et enthousiasme."

L'actuel député sonégien et chef de groupe au parlement de Wallonie François Desquesnes sera tête de liste. "Impliqué dans nombreux enjeux régionaux (énergie et climat, agriculture, petite enfance, mobilité, économie et bonne gouvernance), le Député du Centre a été reconnu – et de loin – le parlementaire wallon le plus actif de toute l’assemblée namuroise, non seulement en questions parlementaires mais également en force de propositions. Depuis 4 ans, il aura déposé pas moins de 66 propositions de décret : pour l’instauration d’une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique, pour renforcer les règles d’éthique et de transparence, pour le soutien aux ASBL pendant la période COVID, pour lutter contre le gaspillage, pour réduire la fiscalité sur l’habitation ou encore pour promouvoir les matériaux bio-sourcés dans la construction.""

Delphine Deneufbourg prendra la deuxième place sur la liste. Echevine depuis 2012 à Estinnes, elle défend "une vision pragmatique de la politique renforcée par des valeurs humanistes profondément ancrées dans ses engagements."" Directrice Enfance et Santé Mentale au sein du Groupe Jolimont, "c’est au quotidien qu’elle peut concrétiser sa volonté d’accompagner les personnes dans des étapes importantes de la vie ou face à des difficultés de santé grâce au développement d’une offre de services orientée vers les bénéficiaires."

En ce qui concerne la circonscription régionale de Mons-Borinage, "c’est à une femme issue de la société civile qui rejoindra prochainement Les Engagés que Maxime Prévot propose de tirer la liste avec l’appui de nos forces vives locales", précisent-ils. Les discussions étant toujours en cours avec elle, son nom ne sera cependant dévoilé que dans les prochaines semaines.