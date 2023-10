Le jardin communautaire de Binche ouvre ses portes ce samedi

Ce samedi, le jardin communautaire Plus Oultre ouvrira ses portes au public. Un événement festif destiné notamment à le faire connaître, tout simplement.

A partir de 13h, plusieurs activités seront proposées aux visiteurs du jardin situé judicieusement... rue de la Coopération à Binche. "À l'initiative du Plan de Cohésion Sociale, le jardin communautaire vous offre la possibilité de participer à des ateliers pédagogiques, des événements, des festivités locales, mais aussi de rencontrer des personnes et de créer du lien."

Des activités gratuites

A 13h30, nous aurez la possibilité de visiter le jardin avec découverte sensorielle. Dès 14h30 se tiendra un atelier culinaire avec dégustation tandis que des semis seront aussi à emporter dans le mini-potager. Des jeux autour des outils du jardinier seront également organisés.

Et tout au long de l'après-midi, il y aura de la musique et des jeux géants en bois pour les enfants.

Pas disponible ce samedi ? Pas grave, le jardin est accessible d'octobre à mars, le jeudi de 14h à 16h et d'avril à septembre tous les mardis et jeudis de 13h à 16h. Où ? Jardin Communautaire Plus Oultre, 49 rue de la Coopération à Binche. Le tout gratuitement.