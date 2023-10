Les répétitions de batterie à Binche un 31 décembre : “un moment exceptionnel mais pas inédit”

Il y a six ans, la fête s’était terminée par un décompte géant sur la Grand-Place de Binche suivi d’un feu d’artifice. “On ne sait pas encore si on va renouveler l’événement exactement comme il y a six ans”, nous a confié Fred Tilmant, échevin binchois du Folklore, qui en savait clairement plus lorsque nous l’avons contacté mais qui n’a rien voulu nous dévoiler. “Ce d’autant plus que cette année 2024 sera particulière avec les 20 ans de reconnaissance du Carnaval de Binche par l’UNESCO mais aussi les 900 ans de la Ville de Binche.”

Lors du Réveillon 2018, les batteries des différentes sociétés qui sortaient ce soir-là s’étaient rejointes sur la Grand Place pour jouer ensemble, une première pour une répétition de batterie. “Je ne sais pas si on pourra refaire ça”, nous indique Fred Ansion, résident des Récalcitrants. “Rien n’a encore été décidé entre les sociétés. Ce qui est certain, c’est que nous favoriserons le calendrier carnavalesque au calendrier grégorien.”

À lire aussi

Ils seront en effet très peu les gilles qui préféreront passer un moment en famille plutôt que faire la fête sur les pavés binchois. “Ce que nous avions fait dans ma cagnotte en 2017, c’est simplement partir quelques heures plutôt que d’ordinaire. C’est certain qu’il s’agira d’un moment exceptionnel mais pas inédit qui reste cela dit très rare car hormis 2017, la dernière fois que cela est arrivé, c’était dans les années 40, après la guerre.”

Un moment de convivialité

Pour ceux qui l’ignorent, les répétitions de batteries constituent le premier événement de la saison pré-carnavalesque à Binche. Ce soir-là, la moitié des sociétés de gilles et autres (l’autre moitié sortira la semaine suivante, NDLR) se retrouvent dans leurs locaux respectifs. C’est l’occasion de partager un moment de convivialité entre les membres, et de sortir une première fois ensemble accompagnés simplement de leur batterie, c’est-à-dire de plusieurs tambours et d’une grosse caisse, et munis d’un carton de bière en guise de badine, accessoire qui remplace le ramon du gille le Dimanche Gras.

Autre particularité du calendrier, en 2024, le Carnaval de Binche n’aura pas lieu en même temps que les congés scolaires ce qui, inévitablement, va perturber un peu l’ordre établi. “Ce sera la première fois que cela arrive”, confirme Fred Tilmant. “Il se pourrait qu’un peu moins de monde soit présent, surtout le Lundi Gras, mais rien n’est moins sûr. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’au niveau folklorique, rien ne changera.”