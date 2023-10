Le Brainois, Pierre de Brauer, professeur de théâtre de la Star Academy pour la deuxième année consécutive

Évènement attendu par beaucoup de fans, la Star Academy a récemment dévoilé son équipe de coachs. Outre la Montoise, Malika Benjelloun, qui devient professeure de danse de la Star Academy, la région sera également bien représentée grâce à Pierre de Brauer, qui rempile pour une année supplémentaire en tant que professeur de théâtre. Français d’origine, il réside depuis de nombreuses années dans notre plat pays, à Braine-le-Comte plus précisément. Il portera donc haut les couleurs noir, jaune et rouge mais également bleu, blanc et rouge lors de cette nouvelle saison.