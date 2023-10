Un terrain tout neuf pour le La Louvière Hockey Club : “il va permettre à nos jeunes de progresser plus vite mais aussi de… faire des économies”

Mais, peut-être plus que sportives, les ambitions de ce nouveau terrain sont aussi… économiques. “En effet, pour que la balle circule rapidement sur le terrain, il faut l’arroser régulièrement. Sur l’ancien terrain, à chaque fois qu’on l’arrosait, cela coûtait 100 euros au club. et il fallait le faire régulièrement. Avec le nouveau terrain et tout le système de drainage qui a été revu, on récupère 80 % de l’eau que l’on déverse sur le terrain. Cela nous permet de faire de sacrées économies.”

Des économies qui pourraient encore augmenter si le club parvenait à atteindre une nappe phréatique lors du forage du puits qui est prévu dans les mois qui viennent. “Le nouveau terrain a donc un triple avantage : sportif, économique et écologique.”

En plus du terrain principal et de son éclairage, un huitième de terrain a été construit juste à côté. “Il servira non seulement à l’échauffement des équipes en attente les jours de match mais aussi et surtout pour l’entraînement des gardiens qui jusqu’ici, devaient s’entraîner sur le terrain principal en même temps que les joueurs de champ ce qui n’est pas l’idéal.”

Ce week-end, le nouveau terrain sera officiellement inauguré avec, en plus de la visite ministérielle, celle de deux stars des Red Panthers Alix Gernier et Red Lions Nelson Onana.