Les emblématiques fêtes de la Simpélourd de retour à Soignies le 14 octobre

Chapeau haut de forme et moustache sont au programme du mois d’octobre à Soignies. Fiers de ce folklore insolite, les Sonégiens attendent avec impatience de pouvoir faire découvrir cette festivité si chère à leur cœur et de partager à nouveau les joies de cet événement. “Nous trépignons d’impatience à l’idée de préparer ce week-end de festivités”, explique Julie Marcq, nouvelle échevine des Fêtes et nouvelle Présidente du Comité communal des Fêtes. “Nous avons hâte de nous retrouver pour célébrer Mononk ainsi que mettre à l’honneur nos gilles pour leur reconnaissance en tant que “Société Royale” et le groupe du Centre Reine Fabiola pour leur 20ème participation au cortège”, ajoute-t-elle.