Ce jour-là, Théo était allé trouver le jeune homme qui harcelait sa sœur à l’école. Il avait raconté au tribunal qu’il n’était pas allé dans le but de se battre, mais de lui demander d’arrêter d’ennuyer sa frangine.

La jeune fille était rentrée chez elle en pleurs, précisant qu’elle refusait de sortir avec ce garçon, mais qu’il insistait.

Un couteau

“Je ne suis pas allé le trouver pour lui porter des coups. L’élément déclencheur fut quand il a sorti un couteau et qu’il m’a menacé”, avait raconté Théo, qui a pris rapidement le dessus sur son adversaire. Il lui a mis des claques et des coups de poing et de pied.

L’affaire aurait pu se régler par une transaction pénale, mais le jeune Théo a essayé d’échapper à son interrogatoire à la police. Il a fait l’objet d’une procédure de signalement.

Selon son avocate, Théo a bien compris la gravité des faits. Inconnu de la justice, le jeune homme est à la recherche d’un emploi.