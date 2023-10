La Commune de Seneffe obtient gain de cause contre la Région Wallonne et recevra 480 000 €

Suite à ces mesures, les communes subissent trois impacts importants : une réduction des recettes provenant de l’impôt foncier pour les nouveaux investissements, une suppression de la taxe industrielle compensatoire sur ces mêmes biens et l’élimination de la taxe communale sur la force motrice pour ces nouveaux investissements.

Estimation sous-évaluée

En général, les Communes reçoivent une estimation budgétaire en début d’année, puis une réévaluation en cours d’année, et enfin le montant final octroyé par la Région à la fin de l’année. “Pour l’année 2022, la Commune de Seneffe avait reçu 2,6 millions d’euros au titre de cette compensation. Cependant, pour l’année 2023, la réévaluation a réduit ce montant à 1,6 million d’euros, soit une diminution de 480 000 euros par rapport à la première estimation de 2023, et une diminution d’un million d’euros par rapport au montant final de 2022. Cette réduction a eu un impact significatif sur les finances de la Commune, obligeant ainsi la Commune à intenter une action en justice pour obtenir un paiement provisionnel de 480 000 euros de la part de la Région, ainsi que des frais judiciaires.”

La Commune de Seneffe a donc obtenu gain de cause et recevra un paiement de 480 000 euros pour compenser des pertes financières liées au Plan Marshall soit de quoi remplir la caisse communale qui en a bien besoin. “La commune de Seneffe reste attentive et espère qu’au-delà de cette première décision, le montant obtenu en 2023 soit équivalent à celui de 2022. Cette compensation est essentielle pour aider la Commune à faire face à la réduction de ses recettes fiscales causée par ces mesures.”