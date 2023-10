Le rapport sur l’enquête de l’incident au Plan Incliné de Ronquières se fait attendre

Ce lundi, en commission de mobilité et d’énergie, Le député François Desquesnes est revenu sur cet incident qui a causé de nombreux problèmes, notamment logistiques aux différentes sociétés qui utilisent les transports fluviaux. En juin dernier, le député sonégien avait réclamé une enquête indépendante et on le ministre Henry avait indiqué “qu’elle incluait une enquête factuelle sur la rupture du câble qui s’est produite sur la porte amont du bac 1 en ce compris des analyses de laboratoires sur les câbles incriminés pour identifier la cause directe de leur rupture.”

Un rapport intermédiaire était attendu pour septembre 2023 mais qui n’est malheureusement pas encore parvenu sur le bureau du ministre.

Pas de processus de contrôle ?

La question des procédures de contrôle des ouvrages d’art avait également été posée. Le Ministre avait alors indiqué que “la société momentanée SECO-GREISCH effectuait une inspection de l’ensemble des ouvrages d’art hydrauliques dans le cadre du marché précité et que cette inspection sera l’inspection zéro servant de base aux inspections futures à mener par le SPW MI selon une fréquence spécifique à chaque type d’ouvrage”.

Le député s’interrogeait ce lundi de cette réponse : “Dois-je en conclure qu’il n’existe aucun manuel de procédure d’entretien pour les différents ouvrages d’art du réseau fluvial wallon ? J’ai un peu de mal à le croire ! Comment est-ce possible ? Qu’en est-il des autres ouvrages comme, par exemple, le pont-canal du Centre ou l’ascenseur géant de Strépy-Thieu ? Disposent-ils de manuels et procédures d’entretien ?”

À ce jour, le ministre Henry a confirmé qu’il n’existait pas de reporting systématique lié aux ouvrages hydrauliques. “En 2021 un marché a été lancé par la Région Wallonne afin de tenter de trouver une solution à cette situation qui perdure depuis plusieurs législatures”, a indiqué Philippe Henry. “L’idée est de mettre en place un règlement commun à tous les ouvrages d’art hydraulique permettant de mieux les gérer.”