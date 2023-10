Mobilité à Seneffe : le Ravel le long de la route Baccara bientôt réparé

”Sur le territoire de Seneffe, le RAVeL longeant le canal Bruxelles-Charleroi est fortement endommagé sur un tronçon d’environ un kilomètre soit grosso modo entre le rond-point Tyberchamps et le viaduc de Feluy”, indique le député des Engagés. “Les racines des arbres plantés le long du canal ont soulevé le revêtement rendant la circulation extrêmement dangereuse et le RAVeL quasiment impraticable pour les cyclistes, les obligeant à slalomer entre le ruban du RAVeL et le bord même du canal.”

Suite à la question du député wallon, le Ministre HENRY vient de répondre qu’un marché public visant à rénover le tronçon endommagé est en cours d’instruction. Le marché devrait être engagé en 2023 et les travaux exécutés au plus vite. “Une bonne nouvelle pour les usagers fréquents de cette voie qui permet d’allier territoires ruraux et espaces naturels” estime le député sonégien !

Également interrogé par le François Desquesnes sur la visibilité des chantiers en cours pour les usagers, le Ministre Henry a indiqué qu’une carte interactive permettant de voir les travaux en cours et l’itinéraire de déviation est disponible sur le site rave.wallonie.be. “C’est un vrai point positif pour le développement de la mobilité douce en Wallonie, même si sur le terrain les déviations ne sont pas toujours bien signalées” pointe le député Wallon.