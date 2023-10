Affaissement de la N524 à Neufvilles : “les travaux devraient débuter en 2024”

À lire aussi

Le marché public pourra alors être publié. “J’espère que ce dossier pourra être engagé cette année encore ce qui permettra aux travaux de débuter comme prévu en 2024. Le budget prévu de 500 000 euros reste valable et, une fois commencés, les travaux devraient durer 150 jours ouvrables.”

Des affirmations qui devraient rassurer les riverains ainsi que les usagers de cette chaussée qui patientent depuis plus de deux ans maintenant. “Les riverains commencent à désespérer”, confirme François Desquenes. “Mes craintes tiennent au fait que le marché ne puisse pas être lancé avant la fin de l’année ce qui ne pourrait pas permettre le début des travaux avant Je ne peux que me réjouir qu’un calendrier ait pu être enfin défini et que ce dossier puisse bouger. Je n’hésiterai pas à revenir à la charge si nécessaire”, a promis le député sonégien.