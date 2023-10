Coup de feu entre Russes et Tchétchènes à La Louvière : l’auteur doit être réentendu

L’un d’eux avait été blessé à la jambe et emmené à l’hôpital avant d’en ressortir quelques heures plus tard, tandis que les auteurs avaient pris la fuite. Rapidement, le dossier avait été mis à l’instruction sans plus qu’aucune information ne filtre sur les suites qui lui ont été réservées. Aujourd’hui, le parquet confirme que “nombreux devoirs ont été sollicités par le juge d’instruction, notamment en matière de téléphonie et d’expertise médicale dans le chef de la victime touchée par balle.”

L’auteur a de son côté été identifié et placé sous mandat d’arrêt au chef de tentative de meurtre. “Jusqu’ici, il a toujours fait valoir son droit au silence, mais il aurait demandé à être réentendu”, précise le parquet. L’enquête se poursuit donc pour comprendre les circonstances dans lesquelles les faits se sont inscrits.