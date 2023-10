Remco Evenepoel, Kim Clijsters ou Yann Arthus-Bertrand parrains d’une classe à l’Athénée Royal de Binche

Des parrains d’exception

Remco Evenepoel, Yann Arthus-Bertrand, Mozart, Mallory Gabsi, Diane Fossey, Joséphine Baker, Martin Luther King ou encore Kim Clijsters, par exemple, parrainent ainsi chacun une classe et leur ont donné leur nom. “Nous avons choisi ces personnalités pour leur courage, leur persévérance, leur excellence… En plus d’améliorer les résultats des élèves les plus en difficultés, cela a comme objectif de motiver les groupes qui s’identifient à un personnage public et de favoriser la cohésion de groupe.”

Si, pour les classes Martin Luther King ou Diane Fossey, une rencontre avec leur parrain semblait compliquée, certaines classes auront peut-être l’occasion de parler à leur parrain. C’est déjà le cas de la classe Yann Arthus Bertrand qui a pu discuter en visio avec lui. “Cette émulsion positive motive également les professeurs qui cherchent et trouvent des activités liées avec le thème de leur classe. Ceux de la classe Remco Evenepoel se sont par exemple rendus sur la ligne de départ de Binche-Chimay-Binche et la star belge a posé avec leur photo de classe dédicacée.”

Pour la première fois depuis longtemps, l’Athénée Royal de Binche était full à la fin de la période d’inscription et cela ne doit rien au hasard. “Mon objectif personnel pour cette école est d’en faire un lieu où tout le monde, élève, professeur et personnel administratif, se sente bien. Dans la vie, la plupart des gens ont comme objectif d’être heureux. Cela doit être pareil à l’école.”

Au total, ce sont 19 classes de l'athénée Royal de Binche soit près de 500 élèves qui font partie du projet.