Une antenne de vaccination au covid à Ecaussinnes : “comme pour la grippe traditionnelle, il vaut mieux se montrer préventif”

Pour combattre ce nouveau variant, une nouvelle campagne de vaccination aura lieu un peu partout en Belgique dès la semaine prochaine. Dans le Hainaut, c’est à Tournai, Charleroi, Mouscron et… Ecaussinnes que les vaccins seront administrés aux personnes les plus fragilisées. “Les personnes de plus de 65 ans y compris celles en maison de repos, les moins de 65 ans avec comorbidité de type obésité cardiaque ou respiratoire, immuno-déprimées mais aussi le personnel de soin sont concernés par cette 5e dose”, nous explique Etienne Van Honacker, ancien coordinateur du centre de vaccination de Soignies et médecin généraliste à Ecaussinnes qui dirigera l’antenne de la cité de l’Amour. “Cette campagne de vaccination est similaire à celle qui concerne la grippe traditionnelle à la différence que ce dernier vaccin peut facilement être administré au cabinet du médecin généraliste ce qui n’est pas le cas du covid puisque, cela n’a pas changé depuis le début de la campagne de vaccination, une fois qu’on a ouvert une fiole de vaccin, on a six heures pour en administrer toutes les doses.”

D’où la nécessité, encore aujourd’hui, d’ouvrir un centre de vaccination. “À Ecaussinnes et Mouscron, il s’agira d’une antenne de vaccination avec deux lignes ouvertes tandis qu’à Charleroi et Tournai, il y aura quatre lignes de vaccination. Les autorités ont choisi ce système pour faciliter le travail des médecins généralistes ainsi que celui des pharmacies. Pour le moment, le virus n’est plus vraiment dangereux quoique quelques décès dus notamment au covid sont encore quotidiennement enregistrés. Il convient cela dit pour les personnes les plus fragiles de se faire vacciner afin de prévenir la recrudescence hivernale du virus.”

Pour recevoir une 5e dose à Ecaussinnes entre les 16 octobre et le 10 novembre prochains, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le site jemevaccine.be. Le centre sera ouvert entre 12 et 19h tous les jours de la semaine sauf le 1er novembre.