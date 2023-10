Binche : la nouvelle piste cyclable inaugurée par une centaine d’élèves : “c’est bien de les sensibiliser à la fois à l’environnement et au sport”

Pour l’occasion, une centaine d’enfants fréquentant les quatre écoles les plus proches de la piste ainsi créée étaient également présents dont des élèves de 5e année primaire à l’Athénée Royal de Binche. “Pour nous c’était une évidence de participer à cette inauguration”, expliquent Mesdames Dassy et Butruille, institutrices à l’Athénée Royal de Binche. “On voulait les sensibiliser à l’environnement et aux bienfaits du sport. C’est aussi un moment spécial qu’on a pu partager avec eux qui nous fait sortir de la classe et du cadre de l’école. Cette nouvelle piste cyclable va peut-être donner des idées aux enfants et les motiver à prendre leur vélo pour venir à l’école plutôt que la voiture ce qui permettrait aussi de désengorger le quartier de l’Athénée lors des entrées et sorties de classe.”

Pour Kevin Van Houter, cette piste ne peut qu’être bénéfique pour la mobilité de la cité du Gille. “Binche est souvent décrite comme étant une ville du vélo or, elle était aussi décriée par les utilisateurs lambda pour son manque d’infrastructures liées à la mobilité douce”, nous a confié l’échevin de la Mobilité. “Il faut passer par ce genre d’infrastructure pour que plus de gens s’intéressent à la pratique du vélo à Binche ou qui hésitent encore à laisser leur voiture de côté pour certains types de trajets.”

Une centaine d'enfants ont participé à l'inauguration de la nouvelle piste cyclable. ©Th.D.

Dans les écoles

Depuis quelques années, la Ville de Binche travaille avec Pro-Vélo et d’autres associations pour promouvoir la pratique du vélo dans les écoles. “Mettre les enfants sur un vélo plus tôt et les mettre en confiance lorsqu’ils circulent sur la voie publique ne peut être que bénéfique pour le futur et les encourager plus tard à prendre leur vélo plutôt que leur voiture lorsqu’ils seront adultes.”

Ces aménagements ont été créés le long de la route qui prolonge la N55 passant devant les entreprises Wanty pour aller jusqu’au Château de la Hutte. “Les aménagements du passage qui va vers l’Athénée et, de l’autre côté, vers Ressaix, n’ont pas encore été programmés dans le calendrier des travaux à effectuer pour encore améliorer la mobilité douce à Binche mais cela ne saurait tarder. D’une manière générale, lorsque nous referons une route à l’avenir, la mobilité douce sera toujours réfléchie et des pistes cyclables seront créées partout où cela est possible.”