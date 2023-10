Soignies : Fabienne Winckel désignée tête de liste PS pour les élections communales de 2024

Réunis à la Maison du peuple de Naast à l’occasion de l’Assemblée Générale du PS de Soignies, les militants du PS sonégien l’ont désignée à l’unanimité. “Les militants ont souligné la qualité du travail accompli pendant cette mandature ainsi que le leadership de l’actuelle bourgmestre socialiste de 47 ans”, a communiqué la section locale du PS. “Au cours d’une législature marquée par des crises successives et inédites, Fabienne Winckel, en collaboration avec son équipe, a pu mener à bien de nombreux projets visant à embellir et développer la ville de Soignies et ses villages. Soignies s’est en outre distinguée par de nombreux projets de transition sur le plan économique, social et environnemental.”

À près d’un an de la prochaine échéance électorale communale, le Parti Socialiste de Soignies s’organise donc autour de sa cheffe de file pour continuer à développer des projets visant à améliorer le cadre de vie des Sonégiens et Sonégiennes.

Pour Nicolas Deprets, le président du PS de Soignies, “c’est avec fierté, confiance et volontarisme que les militants ont désigné aujourd’hui unanimement Fabienne Winckel comme cheffe de file du PS de Soignies. Son bilan de bourgmestre au service des Sonégiens, sa capacité de gestion et son énergie font de Fabienne notre tête de liste toute désignée.”

Dans les mois qui viennent, le PS de Soignies organisera une grande consultation citoyenne dans les villages de l’entité sonégienne afin d’établir un programme électoral fait par les Sonégiens, avec des Sonégiens et pour les Sonégiens.

En 2018, Fabienne Winckel avait été désignée bourgmestre par les électeurs sonégiens. Le PS s’était allié à la fois avec le MR et ECOLO pour former une majorité solide face au groupe ENSEMBLE de François Desquesnes.