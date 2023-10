Une nouvelle marche connectée est née d’une collaboration entre l’Adeps et le musée royal de Mariemont

C’est dans le cadre de la Semaine européenne du Sport connue également sous le hashtag #BeActive, et qui a lieu chaque année la dernière semaine de septembre, qu’a pu avoir lieu l’inauguration de cette toute nouvelle marche interactive. Fruit d’une collaboration entre l’Adeps et le musée royal de Mariemont, cette nouvelle marche s’adresse à tous les publics, désireux de se lancer des défis inédits.

le domaine et le musée royal de Mariemont est un important lieu de mémoire européen dont la riche histoire remonte au milieu du XVIe siècle. Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie en 2003, Mariemont est un site important à deux niveaux : d’une part le domaine lui-même, lié aux principaux événements, tendances culturelles et personnalités de l’histoire européenne des 500 dernières années, et d’autre part les collections muséales initiées par Raoul Warocqué, philanthrope visionnaire associé à la révolution industrielle européenne.

Le domaine et le musée royal de Mariemont développe en permanence sa transition numérique en offrant au public de nouvelles expériences de visite. Ce partenariat pluridisciplinaire avec l’Adeps, alliant la culture, le numérique et le bien-être, permet un mode sportif et connecté de découverte des œuvres emblématiques du patrimoine de Mariemont.

De son côté, l’Adeps est habitué à proposer des activités sportives à ses adeptes tout en récompensant également les communes œuvrant en faveur de la pratique du sport.