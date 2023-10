Une pétition pour sauvegarder l’abri du quai de la gare de Binche

Si l’aile droite est occupée par le ciné-club de Binche, l’aile gauche est sur le point de retrouver une certaine activité grâce à la Plus Oultre Station, petite sœur de la Plus Oultre Distillery qui produit notamment le Gin de Binche, qui va s’y installer dans les prochains mois. “Ce projet suit lentement son cours avec les demandes de permis d’environnement et d’urbanisme”, indique Jérôme Urbain. “Plus Oultre Station investira toute son énergie dans ce projet visant à restaurer et réaffecter ce patrimoine binchois précieux pour les générations futures.”

Cependant, l’état de l’abri pour les voyageurs inquiète le promoteur du projet. “En tant que porteurs de ce projet, nous sommes également inquiets du sort de l’ancienne aile des voyageurs située entre les trois voies de chemin de fer de la gare de Binche. Au fil des années, ce magnifique bâtiment a subi une dégradation lente mais progressive, mettant en péril son intégrité et son histoire.”

Une pétition circule ainsi depuis ce mardi pour sauvegarder l’abri en question qui fait tout le charme de la gare. “Nous appelons vivement les autorités communales binchoises à interpeller la SNCB, propriétaire du bâtiment, pour agir immédiatement et sauvegarder cette structure d’époque. Nous demandons la mise en place de mesures urgentes pour arrêter la détérioration de l’aile des voyageurs ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de restauration complet pour préserver l’intégrité architecturale de ce bâtiment historique ainsi que la création d’une commission de préservation du patrimoine, impliquant des experts du patrimoine local, pour superviser et garantir la conservation appropriée de ce site emblématique. Ensemble, montrons notre attachement à l’histoire de notre ville et agissons pour assurer la pérennité de ce trésor architectural.”

La pétition sera remise aux autorités binchoises ainsi qu’au conseil d’administration de la SNCB.