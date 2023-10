La place Claude Thirion inaugurée à Ressaix : "c'est un grand honneur pour toute la famille"

À lire aussi

Claude Thirion avait un esprit visionnaire. "Je dis toujours qu'il a eu deux vies. Jusqu'à ses 25/30 ans, il était du genre insouciant, profitant de la vie, se consacrant à sa passion pour le sport. Mais lorsqu'il a repris la boulangerie, c'était autre chose. Il s'y est consacré corps et âme jusqu'au bout. Le fait que cette place porte désormais son nom représente beaucoup pour la famille. Mon papa est né dans la boulangerie, là où j'ai actuellement mon bureau, à quelques pas de la place qui portera désormais son nom. Symboliquement, c'est très fort. C'est un véritable honneur."

En 1983, Philippe et son épouse Geneviève entraient officiellement dans la société qui était déjà passée dans une autre dimension. "Quand il est arrivé, ils n'étaient que deux à travailler dans la boulangerie. Ma maman Pierrette et donc, Claude, mon papa. Lorsque je suis arrivé, il y avait 30 ouvriers et employés... Les livraisons à domicile fonctionnaient moins bien car les femmes au foyer se faisaient plus rares de même que les supérettes qui fermaient les unes après les autres suite à l'émergence des supermarchés. Nous avons donc étudié la possibilité détendre notre réseau avec des dépôts. Nous en avons aujourd'hui 15."

Aujourd'hui, les boulangeries Thirion emploient 125 personnes. Cela valait bien le nom d'une place...