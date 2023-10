Le mouvement de grève des puéricultrices louviéroises se durcit : “nous irons jusqu’au bout pour le bien des enfants”

À lire aussi

Manque d’effectif

En cause, un manque d’effectif qui se fait ressentir à différentes parties de la journée. “Sans bras, c’est la cata ! Il y a plusieurs collègues qui sont en fin de carrière, qui sont nommées et qui ont légitimement pris leurs congés maladie qui leur restaient. Il y a aussi des collègues qui sont en arrêt pour des maladies graves ou qui sont enceintes et donc, écartées. Mais qui peut leur reprocher cela ? Ce que nous voudrions, c’est l’engagement de deux personnes à temps plein qui feraient partie d’une garde volante et qui serait disponible dans les services et aux heures où on a besoin d’elles selon les absentes. Car fatalement, ce manque d’effectif a des répercussions sur le bien-être et la santé des employées qui, elles, ne sont pas sous certificat. On en est parfois au point d’éviter de prendre des congés pour ne pas mettre dans l’embarras les collègues…”

En attendant, ce sont les parents qui sont pris en otage par ce mouvement de grève. “Au départ, ils ne comprenaient pas trop pourquoi on faisait grève mais, après avoir expliqué notre situation à quelques-uns, nous avons constaté que nous avions leur soutien. Ils comprennent que nos réclamations sont légitimes pour le bien de leurs enfants.”

En outre, pour soutenir ce mouvement, un préavis de grève a été déposé pour l'ensemble du personnel communal et du CPAS par la CGSP ainsi que pour les autres crèches de la région du Centre.