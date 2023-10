Grève des puéricultrices à La Louvière : “Nous avons des propositions à leur faire”

Ce vendredi après-midi, une réunion en interne avait lieu à l’administration communale entre différents services pour tenter de trouver des solutions à cette crise qui commence à durer. “Nous avons des solutions à proposer aux syndicats”, nous a confié Jacques Gobert qui tenait cela dit à garder l’exclusivité pour les puéricultrices. “J’espère pouvoir les rencontrer dans les jours qui viennent pour leur exposer ce que nous avons imaginé pour sortir de cette crise.”

Pour le bourgmestre, il est cela dit inenvisageable de réduire les horaires d’ouverture comme cela avait été proposé par la CGSP. “Nous avons parmi des parents, qui travaillent par exemple à Bruxelles, pour qui venir chercher leurs enfants avant 18h est impossible. Il y en a peu mais il y en a. Notre mission de service public ne peut pas être modifiée.”

Manque de financement

Jacques Gobert regrette aussi un manque de financement du secteur de la petite enfance. “On nous avait promis une enveloppe de 360 000 euros dans le cadre de la réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles mais on a obtenu royalement 27 000 euros. On a pu engager quelques puéricultrices mais, visiblement, ce n’est pas encore assez. À certains moments-clés de la journée comme les arrivées ou les repas, elles sont en sous-effectif. À cela se rajoute le problème de l’absentéisme. Je ne remets pas en cause les personnes qui sont couvertes par un certificat médical mais c’est un fait que cela empêche le bon déroulement des journées dans les crèches.”

Sauf contre-indication, le mouvement de grève devrait perdurer au moins jusqu’à la réunion avec les autorités communales.