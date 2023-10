Le Festi-Manga de retour ce week-end à Morlanwelz pour une 8e édition

Ce samedi, la 8e édition du Festi-Manga se tiendra à la salle Walravens à Morlanwelz. “Après une 7e édition qui a attiré plus de 2 000 visiteurs, la Bibliothèque de Morlanwelz et le Club manga de la Bibliothèque vous proposent une nouvelle journée placée sous le signe du Pays du Soleil Levant”, ont communiqué les organisateurs de l’événement qui commence à faire de l’ombre aux Festivals “Made in Asia” et autres Comic-Con.