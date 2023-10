Tel le phénix, le Shoryu Game renaît des cendres du Video Game Center à La Louvière : “je ne me voyais pas faire autre chose”

Pour les fanas de jeux vidéo

Dernières nouveautés, retro-gaming, figurines, réparation de consoles, le Shoryu Game qui tient son nom du célèbre cri “Shoryu Ken” que les fans de Street Fighter connaissent bien, propose les mêmes services qu’auparavant. “Le magasin fonctionnait bien, on avait de nombreux clients qui étaient des connaisseurs et qui louaient la qualité de nos services. Il n’y a donc pas de raison pour que cela ne fonctionne pas.”

Salvatore ne pouvait pas faire autre chose que d'ouvrir sa propre boutique de jeux vidéo. ©Th.D.

Mais qu’il le veuille ou pas, Salvatore devra faire face à une concurrence parfois déloyale des grandes surfaces et d’Internet qui arrivent à casser les prix. “Les clients qui viennent dans ma boutique sont souvent des joueurs hadcore qui n’hésiteraient pas à faire des centaines de kilomètres pour avoir à disposition un jeu un ou deux jours avant sa sortie officielle. Cela, Amazon ou les grandes surfaces ne peuvent pas le faire. Concernant les prix, il n’y a pas énormément différence. Mais c’est aussi au niveau du choix que je peux me distinguer et du service client. Par définition, les grandes surfaces chercheront le profit et les jeux les plus rares, les moins “mainstream” ne figureront jamais dans leur catalogue.”

Autre danger, la dématérialisation du jeu vidéo qui se télécharge plus souvent qu’autre chose par les jeunes générations. “Je ne suis pas dupe, je me doute que, de plus en plus, on se dirige vers une dématérialisation complète du jeu vidéo. La prochaine PS 5 Slim ne permettra par exemple plus de placer un CD directement. Il faudra se procurer un lecteur à part. Cela dit, je fais partie d’une génération, et je suis loin d’être le seul, à préférer le jeu physique, le CD, la petite cartouche qu’on peut revendre, louer ou échanger, à un jeu téléchargé. Le jeu en physique a donc selon moi encore de beaux jours devant lui. Sinon, je ne me lancerais pas aujourd’hui dans une telle entreprise.”

Rendez-vous donc dès ce samedi rue Sylvain Guyaux 59 à La Louvière pour que Salvatore puisse vous prodiguer ses meilleurs conseils.