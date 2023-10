Organisée à l’initiative du Service public de Wallonie et de Be WaPP, en collaboration avec les communes et les services de police, la troisième édition du Marathon de la Propreté débutera donc ce lundi. Si cette campagne a pour objectif de contrôler et, le cas échéant, de poursuivre les citoyens qui ne respectent pas les règles de propreté dans l’espace public, à Soignies, les actions portées par l’administration communale seront surtout organisées dans un but de conscientisation et de sensibilisation.

”Les actions portées par nos services ont pour objectifs de conscientiser les citoyens sur la présence de déchets dans l’espace public et de les sensibiliser à la préservation de notre agréable cadre de vie pour permettre un changement de ces comportements de façon durable”, explique la bourgmestre, Fabienne Winckel (PS).

Pour dire “stop” à ces incivilités, différents types d’actions seront menés tout au long de la semaine sur le marché hebdomadaire, à la gare ou encore dans les parcs. “Il existe de nombreux outils pour préserver l’environnement et notre cadre de vie. Dès ce lundi, nos équipes distribueront des sacs à déjections canines, des cendriers de poches mais aussi des poubelles de voiture”, poursuit-elle.

”Nos gardiens de la paix ainsi que le Service Environnement de la Ville partiront à la rencontre des citoyens pour les sensibiliser à l’utilisation de ces différents outils. Ils réaliseront également des actions de sensibilisation à la présence de mégots dans les rues mais aussi aux déchets sauvages.” On rappellera, pour l’occasion, que la propreté est la responsabilité de tous. Une évidence que certains préfèrent visiblement encore oublier…