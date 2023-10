Décès de Vadet (18 ans) par overdose de méthadone à Houdeng, Bryan acquitté de lui avoir délivré les pilules

L’intervention d’un tiers est exclue par le médecin légiste, mais l’expertise toxicologique met en évidence une forte dose de méthadone dans le sang, fatale car elle a été combinée à une consommation d’alcool.

Dealer à Charleroi

La police mène son enquête et découvre que la dernière personne qui a vu la victime en vie serait Bryan, un toxicomane connu pour vendre de la méthadone aux alentours de la gare de Charleroi. Différents témoins sont entendus par la police et confirment cette information. Bryan fait figure de suspect. On enquête sur lui, mais il est introuvable. Alors, les policiers interrogent des toxicomanes gravitant autour de la gare de Charleroi.

L’un d’eux raconte à la police que Bryan lui a donné des détails sur la mort de Vadet. “Il m’a dit qu’il lui avait refilé trois cachets de méthadone, puis trois autres”. Bryan ne s’est pas inquiété, il est rentré sur Charleroi pour empocher ses allocations sociales.

Deux autres identités

Bryan risquait quatre ans de prison, alors qu’il ne s’est pas présenté à son procès. Le tribunal correctionnel l’a acquitté au bénéfice du doute. Un autre jeune, Logan, a été évoqué par un témoin comme celui qui a donné la méthadone à Vadet. Enfin, sur une boîte de méthadone, retrouvée par la police, figurait l’identité d’un autre homme, Fabien, lequel n’a jamais été retrouvé. Du coup, le doute profite à Bryan.