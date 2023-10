Le chauffard qui a renversé la petite Assya à La Louvière passait ce matin devant la Chambre du Conseil: “mon client roulait à du 40 km/h au maximum”

Mercredi dernier, un effroyable drame s’est produit rue du Château Fagnart à Saint-Vaast, à proximité du terrain de hockey que la petite Assya, 9 ans, venait de quitter. Cette dernière, en voulant ramasser des marrons de l’autre côté de la route, a été renversée par une voiture et ne s’est jamais réveillée du choc subi malgré l’intervention à la fois d’une infirmière urgentiste qui se trouvait à proximité et des secours arrivés rapidement sur place. Un drame d’autant plus malheureux que son auteur a pris la fuite après avoir commis l’irréparable.