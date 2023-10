Un grand-père d’Ecaussinnes, poursuivi pour des attouchements sur ses petites filles, est acquitté au bénéfice du doute

Un viol, trente ans plus tôt

Le vieil homme avait été dénoncé en août 2020. La famille se trouvait alors dans un camping à la mer du Nord. La maman de la petite a surpris son père en train de glisser ses mains sous les vêtements de sa fille. Selon la maman, il aurait insisté sur les parties intimes. Elle connaît son papa, qui l’a violée trente ans plus tôt.

L’épouse du prévenu connaît aussi son mari. Trente ans plus tôt, elle avait fait le choix de rester avec lui, de se taire et d’enterrer l’affaire, car elle ne voulait pas élever seule quatre enfants. Celle-ci mettra fin à ses jours quelques semaines plus tard.

En octobre, c’est une autre petite fille qui a dénoncé son grand-père. Elle déclare que son grand-père a sexuellement abusé d’elle dans sa chambre. Là aussi, le tribunal doute de la véracité des déclarations de l’enfant.

Le prévenu contestait les deux préventions, mais pas le viol de sa fille, survenu trente ans plus tôt et donc prescrit.

Il se rétracte

Le prévenu avait fait des aveux partiels durant l’enquête, sur les atteintes à l’intégrité sexuelle de ses petites filles, mais il s’était rétracté à l’audience, au grand étonnement des parties civiles.

Celles-ci n’ont pas convaincu le tribunal, mais bien le ministère public, lequel considérait qu’il existait des éléments précis et concordants pour envoyer le grand-père à l’ombre. Le tribunal a rendu un jugement d’acquittement.

Les parties civiles et le ministère public ont un délai de trente jours pour faire appel.