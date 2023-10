Une manifestation pour clôturer (?) le mouvement de grève des puéricultrices à La Louvière : “On avance dans le bon sens mais rien n’est encore acquis”

À lire aussi

Vendredi dernier, Jacques Gobert nous disait avoir des propositions concrètes à présenter aux puéricultrices et ce malgré un budget serré. “On nous avait promis une enveloppe de 360 000 euros dans le cadre de la réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles mais on a obtenu royalement 27 000 euros. On a pu engager quelques puéricultrices mais, visiblement, ce n’est pas encore assez. À certains moments-clés de la journée comme les arrivées ou les repas, elles sont en sous-effectif”, admettait le bourgmestre. “Nous avons des propositions à faire aux puéricultrices.”

Une réunion constructive

Ces propositions, elles ont été faites ce lundi matin lors d’une réunion entre les syndicats et la Ville. “On ne peut pas en dire plus sur le contenu de ces propositions pour le moment mais on va vers du positif”, nous a confié Calogero Morina, secrétaire régional CGSP. “Les discussions se sont révélées très constructives mais rien n’a encore été signé. On doit encore se revoir notamment jeudi prochain avec les autres syndicats.”

En attendant, et malgré l’évolution positive de la situation, le mouvement de grève continue et il faudra que les 108 familles louviéroises concernées par cette fermeture patientent encore un peu pour qu’elles puissent déposer à nouveau leurs bambins dans une crèche communale.

Une manifestation est ainsi prévue dans les rues de La Louvière jusqu’aux bâtiments de l’administration communale. “Une rencontre est prévue avec les autorités communales en fin de manifestation. En fonction de ce qui sera dit, nous continuerons le mouvement ou pas.”