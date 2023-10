Fumée blanche au-dessus des crèches louviéroises qui seront de nouveau ouvertes dès ce mercredi : “nous avons obtenu un bel accord avec la Ville”

Ce mardi matin, une manifestation se tenait dans le centre-ville louviérois. Elle concernait le mouvement de grève entamé il y a presque deux semaines dans les crèches louviéroises dont les portes étaient restées closes depuis. Au terme de cette manifestation menée par la CGSP et qui rassemblait à la fois des membres des crèches publiques louviéroises mais aussi avoisinantes, les manifestants ont pu rencontrer Jacques Gobert qui leur a confirmé ce qui avait été conclu au préalable avec le syndicat. “2,3 équivalents temps pleins vont rejoindre les effectifs actuels”, confirme Calogero Morina, secrétaire de la CGSP du Centre. “Ces personnes constitueront une brigade volante qui viendra renforcer les effectifs actuels lorsqu’ils en auront besoin. En outre, une coordinatrice arrivera dans le mois pour prendre la place des responsables fonctionnelles qui pourront se reconcentrer sur d’autres tâches. On a reçu aussi l’assurance de pouvoir remplacer les absences de longue durée, c’est-à-dire de plus de quatre semaines, dans la semaine.”