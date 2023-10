Goût amer pour les supporters binchois des Diables Rouges, rentrés à 3h du matin après une drôle de soirée : “c’est surtout triste pour les enfants”

Pourtant, tout avait bien commencé quelques heures plus tôt. Vers 17h30, le car avait pris la direction de la capitale et plus précisément, du Stade Roi Baudouin où les attendaient les Diables Rouges, fraîchement qualifiés pour l’Euro 2024. Après quelques embouteillages en arrivant au stade et quelques chants de supporter lancés dans le car, la file pour entrer dans le stade est longue. “Déjà, on a remarqué que les policiers et autres stewards nous ont fouillé avec zèle”, nous confie un supporter binchois.

Puis la première mi-temps voit Romelu Lukaku répondre à un but suédois. Mais la rumeur enfle dans les travées du stade. Un attentat aurait été commis dans le centre-ville contre deux supporters suédois. Les smartphones cravachent à tel point que le réseau est rapidement saturé. “À la mi-temps, on a rapidement compris ce qui se tramait vu le temps qui passait sans que personne ne remonte sur la pelouse hormis les joueurs belges qui s’échauffaient…”

Il aura fallu au speaker une bonne demi-heure tout de même avant d’annoncer ce dont tout le monde se doutait. “Par respect pour les victimes, je pense qu’il s’agit de la meilleure solution que l’on pouvait prendre”, nous confie Mario Tilmant, conseiller communal binchois. “Le plus triste, c’est pour les enfants”, complète Bertrand Seynaeve, tamboureur bien connu dans la Cité du Gille.

Des enfants pour qui il s’agissait, pour pas mal d’entre eux, d’une première expérience dans un stade pour suivre leurs héros que, jusqu’ici, ils n’avaient aperçu qu’à la télé. “Le bon côté des choses, c’est qu’ils s’en souviendront…”, indique Peter Santus, cafetier bien connu à Binche qui aurait apprécié passer une meilleure soirée.

Car en plus de ne pas voir la seconde période, les milliers de spectateurs qui s’étaient amassés au stade s’y sont retrouvés confinés comme au bon vieux temps et ce jusqu’aux alentours de minuit. “Tout ce que l’on nous demandait, c’était de rester là où nous étions”, continue Bertrand Seynaeve. “Ce que j’ai trouvé très chouette, c’est l’ambiance qui est restée bon enfant dans le stade malgré les circonstances dramatiques de l’extérieur.”

Des chants, des olas, des smartphones allumés comme lors d’un concert, des “Sweden” qui résonnent dans le stade ont ravivé quelque peu un public qui commençait à souffrir du piquant du froid automnal au moment où le speaker a enfin annoncé, peu avant minuit, que l’évacuation du stade allait débuter.

Pour Guillian Benis, qui organisait pour la première fois un car pour les Diables Rouges, la déception était grande une fois que tous les supporters binchois ont pu regagner leur car vers une heure du matin. “C’était le premier car mais vu l’engouement, ce ne sera pas le dernier !”, promet le patron du Parapluie National qui a la volonté d’y créer un véritable club de supporters.