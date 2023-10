La Ville de Braine-le-Comte met près de 3 millions d’euros sur la table pour acquérir le site CATALA

Un site dont la commune se porte acquéreuse et qui est prête à mettre 2,750 millions d’euros sur la table rien que pour l’achat du terrain. “Nous avons effectué beaucoup de travail en coulisses pour réhabiliter le site Catala qui appartient à un privé”, indiquait Maxime Daye lorsque le projet a été dévoilé, bourgmestre de Braine-le-Comte. “En 2021, nous avions d’ailleurs eu une réunion avec la Spaque pour dépolluer le site. Un appel à projets a ensuite vu le jour dans le cadre du plan de relance de la Wallonie visant à constituer une réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion de friches industrielles. Appel à projets auquel nous avons répondu.”

Un pôle administratif mais pas que…

L’idée est d’en faire un pôle administratif regroupant les services de la Ville et du CPAS mais aussi un pôle culturel et un parc public, en réhabilitant notamment une partie de la Brainette, le cours d’eau local.

L’intérêt de ce site pour la Ville est principalement lié aux facteurs suivants : sa situation centrale ; la proximité du RAVEL en partie arrière ; le passage du pertuis de la Brainette le long de la propriété et la proximité du Sans-Fond ; en termes de mobilité, sa situation le long de la voirie régionale RN533 et à 400 m de la RN6 et sa proximité avec la gare en font un emplacement idéal.

Le projet sur ce site gigantesque pourrait éventuellement reprendre un nouveau bâtiment administratif commun “Ville et CPAS” de 3 500 à 4 000 m² dont 2 000m² au sol et 500 m² en sous-sol, une salle de spectacle de 4 000m² dont 3 000 m² au sol et 700 m² en sous-sol.

En outre, le Service des travaux pourrait y trouver facilement sa place sur 3 000m² au sol avec atelier, garage et bureaux ainsi que 1 500 m² au sol pour le parc de stockage des matériaux pour un total de 4 500 m². Un parking en sous-sol et un parking aérien de respectivement 100 et 200 places pourraient également être aménagés. Un parc paysager de 5 600m² reprenant une déviation de la Brainette et une zone de stockage à ciel ouvert ou partiellement couverte dont 2 000m² en sous-sol est prévue. Ce stockage pourrait être estimé entre 3 000 et 5 000m³.