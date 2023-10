Un subside de 2,5 millions d’euros pour le hall omnisports de Binche

Un projet qui pourrait bien devenir réalité puis que la Ville vient de se voir confirmer un subside de 2,477 millions d’euros pour la construction de ce centre sportif dernier cri, juste à côté de la piscine, qui permettrait à de nombreux clubs sportifs de l’entité de se développer et de compléter l’offre sportive binchoise.

Au total, lors de ce 3e trimestre, 19 millions d’euros répartis sur 11 projets seront distribués prochainement par la Région Wallonne. “Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables…”, a communiqué la Région. “Le nouveau décret a permis, notamment, de simplifier les procédures et de limiter les frais à engager en amont de l’obtention d’une subvention.”

Un accord de principe

Concernant le Binche comme pour dix autres projets, il s’agit non pas encore d’une promesse ferme mais d’un accord de principe. “Afin de limiter les dépenses en amont de l’obtention d’une subvention, les dossiers nécessitant l’intervention d’un auteur de projet font à présent l’objet d’un accord de principe. Sur base de ce dernier, les porteurs de projets peuvent poursuivre leur dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires.”